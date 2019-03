Final Fantasy XV si aggiorna in vista dell'uscita di Episode Ardyn

Domani 26 marzo il supporto post-lancio di Final Fantasy XV si concluderà anzitempo con la pubblicazione di Episode Ardyn, DLC narrativo incentrato sulle vicissitudini dell'antagonista principale della quindicesima fantasia finale.

In vista della pubblicazione del contenuto aggiuntivo, Square Enix ha pubblicato l'aggiornamento 1.29 per Final Fantasy XV, che su PlayStation 4 pesa ben 9 GB. Probabilmente, considerata la grande dimensione, la patch include tutti i file necessari per giocare al nuovo DLC. Questa, in ogni caso, non è l'unica novità prevista, poiché l'aggiornamento in questione applicherà anche una serie di correzioni per diversi bug non meglio specificati e renderà disponibile per tutti le vesti del Maestro Assassino.

Episode Ardyn, ricordiamo, è l'unico sopravvissuto dei quattro contenuti aggiuntivi che avrebbero dovuto formare l'arco narrativo aggiuntivo The Dawn of the Future. In seguito all'abbandono da parte di Hajime Tabata avvenuto lo scorso ottobre, Episode Aranea, Episode Lunafreya e Episode Noctis sono stati definitivamente cancellati. Ad Episode Ardyn, quindi, spetta l'onore e l'onere di concludere la storia e il supporto post-lancio di Final Fantasy XV. Nell'attesa che venga reso disponibile all'acquisto, vi consigliamo di prepararvi guardando il Prologo di Episode Ardyn in formato anime e, se non vi fanno paura gli spoiler, consultando primi dettagli sulla trama del DLC.