Final Fantasy XV si aggiorna per Xbox One X, Comrades arriva il 15 novembre

ha reso ora disponibile per il download il nuovo aggiornamento di: questo update ottimizza il gioco per, aggiungendo il supporto per l'HDR e la risoluzione 4K sulla nuova console Microsoft.

Il publisher ha approfittato dell'occasione per ricordare che il nuovo DLC di Final Fantasy XV, Comrades, sarà disponibile il 15 novembre su Xbox One e PlayStation 4. Il rinvio (il pacchetto era previsto per il 31 ottobre) ha permesso agli sviluppatori di migliorare alcuni aspetti dell'espansione multiplayer in base ai feedback della community.

Durante la Paris Games Week, Square-Enix ha inoltre confermato che il DLC Episode Ignis arriverà a dicembre mentre la versione PC del gioco è prevista per i primi mesi del 2018.