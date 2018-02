Final Fantasy XV: Square Enix ha pubblicato tre immagini a tema San Valentino

Oggi è San Valentino, eha ben pensato di fare un piccolo regalino ai fan dipubblicando tre stupende immagini a tema che ritraggono i protagonisti del gioco.

Nella prima, Noctis ha abbandonato i suoi amici per portare a fare un giro alla bella Luna a bordo della Regalia. C'è anche un simpatico Easter egg dedicato a Final Fantasy XV Pocket Edition, versione per dispositivi mobili che ha debuttato qualche giorno fa. In un'altra, Prompto e Cidney si divertono a bordo del suo camion, mentre l'ultima ritrae Gladiolus e Cor Leonis a bordo di una gondola... leggermente imbronciati.

Potete ammirare le immagini nella galleria in calce alla notizia. Vi ricordiamo che Final Fantasy XV è disponibile su PlayStation 4 e PC. Il 6 marzo verrà pubblicata su console la Royal Edition, contenente tutti i contenuti pubblicati fino ad ora assieme ad alcuni del tutto inediti. Il medesimo giorno debutterà su PC (Steam, Origin e Windows Store) la Windows Edition, che offrirà i medesimi contenuti della Royal.