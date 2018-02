Final Fantasy XV supporterà il cross-play fra utenti Xbox One e Windows 10

Stando alle informazioni riportate sul Microsoft Store, Final Fantasy XV includerà il supporto cross-play per permettere agli utentidi giocare insieme nella modalità co-op.

Con l'arrivo di Final Fantasy XV Windows Edition programmato per il 6 marzo, dunque, gli utenti Windows 10 e Xbox One di Final Fantasy XV potranno contare sul supporto cross-play per giocare insieme in cooperativa. La conferma è arrivata tramite il Microsoft Store sulla relativa pagina del gioco, dove viene menzionata la feature "Cooperativo multipiattaforma Xbox Live".

Nel caso vogliate testare l'hardware del vostro PC con il motore grafico di Final Fantasy XV Windows Edition, potete scaricare gratuitamente il test benchmark. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.