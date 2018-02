Final Fantasy XV: Tabata chiede ai giocatori se siano interessati a dei finali alternativi

In occasione del “Final Fantasy 30th Anniversary Exhibition - Farewell Story Exhibition" tenuta nelle scorse ore presso la Mori Art Center Gallery di Roppongi, Tokyo, Hajime Tabata, director di, ha posto un interessante quesito ai giocatori presenti all'evento.

Come riportato su Twitter dall'utente ゆき, Tabata ha chiesto ai fan se siano interessati ad un finale "felice" o uno "super negativo" da accostare a quello canonico che tutti già conosciamo. Considerando che Final Fantasy XV riceverà DLC e nuovi contenuti ancora nei mesi a venire, e rimarrà dunque un gioco attivo ed in costante evoluzione, Square-Enix potrebbe essere effettivamente in tempo per aggiungere dei nuovi finali. Tuttavia, nulla di concreto è stato confermato da Tabata, quindi vi consigliamo di attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Square-Enix.

Final Fantasy XV, già disponibile su PS4 e Xbox One, arriverà su PC in versione Windows Edition (disponibile per il download la demo giocabile). Il JRPG di Square-Enix sarà inoltre distribuito nella sua Royal Edition per console.