Final Fantasy XV: tutti i dettagli su Royal Edition e Royal Pack

ha annunciato oggi la nuovaper Xbox One e PlayStation 4 e anche ulteriori dettagli sull’attesissimain arrivo su STEAM, Origin e Windows 10.

Queste edizioni speciali saranno disponibili dal 6 marzo e includeranno il gioco principale, più di 20 contenuti scaricabili e add-on e anche delle novità, come la zona extra di Insomnia con nuovi nemici e missioni secondarie e la visuale in soggettiva.

Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy Windows Edition includeranno:

Una nuova zona finale, le Rovine di Insomnia : la nuova zona avrà nuove missioni e nemici come Cerberus e Omega. In questa zona sarà inoltre possibile affrontare gli antichi sovrani.

: la nuova zona avrà nuove missioni e nemici come Cerberus e Omega. In questa zona sarà inoltre possibile affrontare gli antichi sovrani. Controllo totale dello Yacht reale : il mondo di Eos si espande con la possibilità di esplorare le acque tra Capo Caem e Altissia. Sarà anche possibile pescare a bordo dell’imbarcazione e scoprire nuovi pesci e nuove ricette.

: il mondo di Eos si espande con la possibilità di esplorare le acque tra Capo Caem e Altissia. Sarà anche possibile pescare a bordo dell’imbarcazione e scoprire nuovi pesci e nuove ricette. Un accessorio per attivare la nuova azione “Panoplia suprema” : sarà possibile sferrare degli attacchi potentissimi evocando la Panoplia. Dopo aver raccolto tutte le armi ancestrali, apparirà un accessorio in un luogo sconosciuto del mondo che ti permetterà di accedere alla Panoplia suprema.

: sarà possibile sferrare degli attacchi potentissimi evocando la Panoplia. Dopo aver raccolto tutte le armi ancestrali, apparirà un accessorio in un luogo sconosciuto del mondo che ti permetterà di accedere alla Panoplia suprema. Una nuova visuale in soggettiva : per giocare dalla prospettiva di Noctis.

: per giocare dalla prospettiva di Noctis. Più di una dozzina di contenuti scaricabili : tra cui delle armi, delle verniciature per la Regalia e dei set di oggetti.

: tra cui delle armi, delle verniciature per la Regalia e dei set di oggetti. Tutti i contenuti già inclusi nel season pass , tra cui: Episode Gladio, Episode Prompto, Espansione Online Comrades (richiesto PlayStation Plus e Xbox Live Gold) ed Episode Ignis.

, tra cui: Episode Gladio, Episode Prompto, Espansione Online Comrades (richiesto PlayStation Plus e Xbox Live Gold) ed Episode Ignis. Archivio : sarà possibile vedere le storie della Cosmogonia sparse per il mondo di Final Fantasy XV. Verranno anche aggiunti dei miti e delle leggende locali in vari luoghi. In questo modo sarà possibile saperne di più sul mondo.

: sarà possibile vedere le storie della Cosmogonia sparse per il mondo di Final Fantasy XV. Verranno anche aggiunti dei miti e delle leggende locali in vari luoghi. In questo modo sarà possibile saperne di più sul mondo. Missione per ottenere e migliorare la Regalia Type-D.

Inoltre, a partire dal 6 marzo sarà anche disponibile Final Fantasy XV Royal Pack, un pacchetto scaricabile che include tutti i contenuti che non sono stati pubblicati in precedenza e sono stati aggiunti a Final Fantasy XV Royal Edition. Questo pacchetto acquistabile permetterà ai vecchi giocatori di Final Fantasy XV di scoprire le novità scaricandolo per il gioco principale.

A partire dal 1° febbraio sarà inoltre disponibile un benchmark e delle istruzioni per aiutare i giocatori ad ottimizzare il proprio PC per il lancio del gioco. Consulta il sito web ufficiale per maggiori informazioni. Final Fantasy Windows Edition è compatibile con le risoluzioni 4K e 8K native con HDR10, DOLBY ATMOS e le mod. Qui sotto è possibile trovare i requisiti minimi, consigliati e 4K HDR per chi vuole divertirsi con l’esperienza definitiva su PC*.

Final Fantasy Windows Edition sarà disponibile per Steam, Origin e Windows 10. A partire dal 1° febbraio, chi prenoterà la versione digitale per PC riceverà dei bonus specifici per il pre-ordine. Chi prenoterà su Windows Store, riceverà il bonus “FFXV: Pacchetto power-up”. Questo pacchetto contiene degli oggetti mirati a migliorare la performance del giocatore in battaglia. Chi pre-noterà su STEAM riceverà il bonus “FFXV: Collezione di moda”. Questo pacchetto contiene dei completi per il principe che gli permetteranno di essere sempre alla moda. Chi prenoterà su Origin riceverà il bonus “FFXV: Serie di decalcomanie”. Questo pacchetto contiene delle fantastiche decalcomanie colorate per la Regalia. Ulteriori dettagli sui bonus per l’acquisto anticipato saranno disponibili più avanti. Ulteriori dettagli sui bonus del pre-ordine sono disponibili a questo link.

La versione europea di Final Fantasy Royal Edition includerà una copertina reversibile con le immagini del celebre artista Yoshitaka Amano. È già possibile prenotare la versione fisica di Final Fantasy XV Royal Edition su Square Enix Store e tramite rivenditori selezionati. Per maggiori informazioni su Final Fantasy, visita il sito ufficiale.