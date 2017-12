ha pubblicato quest'oggi un nuovo video per portare i giocatori dietro le quinte di, e lo fa attraverso il lavoro del leggendario compositore Yasunori Mitsuda e del director Takefumi Terada.

Ricordiamo che il prossimo contenuto DLC per Final Fantasy XV, Episode Ignis, uscirà il 13 dicembre su console PlayStation 4 e Xbox One. In occasione del primo anniversario dell'RPG, Hajime Tabata ha voluto consegnare un messaggio ai fan durante una diretta condotta da Square Enix.

Final Fantasy XV è già disponibile su Xbox One e PlayStation 4, mentre una versione per PC è prevista nel corso del 2018.