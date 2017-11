Final Fantasy XV: vediamo l'intro in inglese di Episode Ignis

Nella giornata di oggiha ospitato un livestream diper celebrare il primo anniversario del gioco, mostrando l'intro in lingua inglese di. Pubblicato anche video messaggio del game director Hajime Tabata.

In cima alla notizia trovate la cutscene introduttiva di Episode Ignis, il prossimo DLC single player di Final Fantasy XV in arrivo il 13 dicembre su PS4 e Xbox One, mentre in basso potete guardare il messaggio celebrativo di Tabata trasmesso per il primo anniversario del gioco. Tra le altre cose, durante il livestream è stato confermato che l'espansione multiplayer Comrades continuerà a ricevere nuovi aggiornamenti per almeno un anno: a breve arriveranno nuovi costumi e acconciature, mentre con il prossimo update verrà risolto il bug relativo al mining.

Ricordiamo inoltre che Hajime Tabata ha promesso l'arrivo di almeno tre nuovi episodi aggiuntivi di Final Fantasy XV nel 2018.