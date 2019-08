Final Fantasy XV ha venduto oltre un milione di copie su PC

Secondo gli ultimi dati diffusi da SteamSpy, Final Fantasy XV ha raggiunto e superato quota un milione di copie vendute su Steam, risultando il secondo gioco della serie a tagliare questo traguardo, dopo Final Fantasy VII.

Dal conteggio è stato escluso Final Fantasy XIV Online, disponibile come Free To Start e dunque scaricabile gratis con una settimana di prova a costo zero. Final Fantasy 15 ha superato ad oggi quota otto milioni di copie vendute su tutte le piattaforme, risultando così uno degli episodi di maggior successo commerciale nella storia della serie Square Enix, considerando sia i capitoli principali che gli spin-off.

Il publisher giapponese si è detto estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti, affermando che Final Fantasy 15 ha contribuito ad aumentare la popolarità della serie, in particolar modo negli Stati Uniti, dove il gioco ha venduto oltre le aspettative. Nonostante l'ottimo successo, Square Enix ha cancellato l'ultima ondata di DLC previsti per il 2019 a seguito dell'abbandono di Hajime Tabata, Game Director del progetto, il quale ha lasciato la compagnia alla fine dello scorso anno per fondare il suo studio indipendente.

Al momento Square Enix non ha ancora annunciato ufficialmente Final Fantasy 16 ma sono in molti a credere che il prossimo episodio di FF sia già in fase di sviluppo per piattaforme Next-Gen come PlayStation 5 e Project Scarlett.