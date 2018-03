Final Fantasy XV: la versione PC è stata accolta con entusiasmo da Digital Foundry

Dopo un anno e mezzo di attesa,è finalmente approdato su PC con la, che Digital Foundry ha subito provveduto ad analizzare.

Secondo la redazione, il titolo di Square Enix su PC ha finalmente potuto esprimere tutto il suo potenziale. Il Luminous Engine risulta pesante da gestire con tutte le impostazioni attivate, ma il risultato è sbalorditivo. Innanzitutto, il codice finale è molto più ottimizzato di quello del benchmark pubblicato diverse settimane fa, che tanto fece preoccupare i giocatori. Gli effetti GameWorks sono gestiti molto meglio e il framerate medio è superiore, anche se qualche problema persiste con le GPU AMD.

Le opzioni grafiche su cui intervenire sono molteplici, pertanto è garantita anche la scalabilità. La maggior parte possono essere settate su tre differenti livelli - basso, medio, alto. Digital Foundry ha messo a confronto questa versione con quella Xbox One X, e ha notato che in quest'ultima la maggior parte degli effetti corrispondono al livello medio del PC, mentre le ombre sono equivalenti al livello alto. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di guardare la video analisi allegata a questa notizia.

Final Fantasy XV è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Assieme alla Windows Edition, lo scorso 6 marzo è anche stata pubblicata la Royal Edition su console. Square Enix ha confermato che il titolo continuerà a ricevere DLC fino al 2019.