Final Fantasy XV: Video Recensione di Comrades, nuova espansione multiplayer del gioco Square-Enix

In attesa che l'arrivo diconcluda la prima stagione di contenuti aggiuntivi, i possessori del Season Pass dipossono scaricare, l'espansione multiplayer dell’opera

Comrades ha un buon sistema di progressione, un intelligente meccanismo di sviluppo delle armi, un suo sistema di classi. Non tutto però è perfetto: una gestione delle funzionalità online traballante, tempi di caricamento inaccettabili, ma soprattutto un combat system davvero troppo piatto, che rende difficile sopportare il grinding esasperato di certe fasi di gioco. Per il momento Compagni di Battaglia è un meraviglioso esperimento riuscito solo a metà, non è detto però che in futuro le cose non possano cambiare....