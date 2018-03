FFXV Windows Edition: ecco il Chocobo Giulivo, gratuito per gli iscritti a Twitch Prime

ha appena annunciato una nuova collaborazione con, la popolare piattaforma di streaming. Tutti gli abbonati apotranno ottenere gratuitamente un pacchetto contenente la skindi colore viola e 10.000 Gil da riscattare in

Per riscattare l'offerta, è sufficiente seguire le seguenti istruzioni:

Avviate Final Fantasy XV Windows Edition e fate clic su “Regalo speciale da Twitch Prime” nel menu principale

Effettuate l’accesso e collegate il vostro account Twitch

Fate clic sull'icona a forma di Corona su Twitch.tv, quindi selezionate “Riscatta offerta” sul Bottino di Final Fantasy XV

Riavviate il gioco per ottenere il vostro regalo speciale!

Tenete presente che i vostri 10.000 Gil saranno disponibili nel Menu Principale dopo aver visualizzato i filmati iniziali, mentre per accedere alla skin Chocobo Giulivo dovrete arrivare al Capitolo 3, raggiungere il Chocobo post e personalizzare il vostro Chocobo. Ricordate che l'offerta potrà essere riscattata entro e non oltre sabato 21 aprile.

Tenete presente che l'abbonamento a Twitch Prime è compreso in Amazon Prime. Se siete già iscritti al servizio del celebre rivenditore, non dovrete far altro che collegare i due account per ottenere i benefici. Per altre informazioni al riguardo vi consigliamo di leggere il nostro articolo approfondito dedicato a Twitch Prime.

Ricordiamo, infine, che gli iscritti a Twitch Prime possono abbonarsi gratuitamente al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere alcuni benefici come giveaway settimanali, emoticon personalizzate con i volti dei redattori e l'accesso alla chat Telegram con gli aggiornamenti e i "dietro le quinte" del lavoro redazionale.