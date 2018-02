Final Fantasy XV Windows Edition, la demo giocabile arriva la prossima settimana

ha annunciato che dal 26 febbraio sarà disponibile una demo giocabile di. La demo includerà il primo capitolo del gioco nella sua integrità e permetterà ai giocatori di esplorare completamente il tutorial e le missioni iniziali di quest'avventura epica prima della sua pubblicazione il 6 marzo.

Sono stati anche annunciati degli oggetti di gioco e dei bonus esclusivi per chi prenoterà o acquisterà Final Fantasy XV Windows Edition:



Steam

Da oggi fino al 1° maggio, chi acquisterà o prenoterà il gioco su Steam riceverà il Pacchetto di Half-Life, che include:

Un completo per Noctis basato su Gordon Freeman, la star della celebre serie di videogiochi Half-Life, che comprende una tuta HEV, degli occhiali da scienziato e un piede di porco.

Il Pacchetto di Half-Life sarà anche disponibile per FFXV Comrades.

Chi prenoterà il gioco su Steam riceverà il bonus Collezione di Moda, che contiene una serie di magliette per Noctis, tra cui:

Maglietta Gladio, che incrementa la forza.

Maglietta Prompto, che velocizza il recupero di energia vitale.

Maglietta Ignis, che incrementa il tasso critico.

Maglietta Comrades, che incrementa l’energia vitale.

Origin

Chi prenoterà il gioco su Origin riceverà il bonus FFXV: Serie di decalcomanie, che contiene delle fantastiche decalcomanie per la Regalia che rendono omaggio a Gladio, Prompto, Ignis e i membri degli Angoni reali.

Microsoft Store

● I dati di salvataggio della versione per Windows 10 di Final Fantasy XV Windows Edition sono compatibili con la versione per Xbox One di FF 15. Inoltre, un aggiornamento post-lancio per Final Fantasy XV Windows Edition permetterà il cross-play di Comrades tra Windows 10 e Xbox One.

● Chi prenoterà il gioco su Microsoft Store riceverà il bonus Pacchetto power-up, che contiene la Dodanuki, ovvero una spada elegante che riduce la difesa nemica ad ogni colpo. Il pacchetto include anche 10 code di fenice e 10 elisir.

Final Fantasy XV Windows Edition include:

Una nuova zona finale, le Rovine di Insomnia: la nuova zona avrà nuove missioni e nemici come Cerberus e Omega. In questa zona sarà inoltre possibile affrontare gli antichi sovrani.

Controllo totale dello Yacht reale: il mondo di Eos si espande con la possibilità di esplorare le acque tra Capo Caem e Altissia. Sarà anche possibile pescare a bordo dell’imbarcazione e scoprire nuovi pesci e nuove ricette.

Un accessorio per attivare la nuova azione Panoplia suprema: sarà possibile sferrare degli attacchi potentissimi evocando la Panoplia. Dopo aver raccolto tutte le armi ancestrali, apparirà un accessorio in un luogo sconosciuto del mondo che ti permetterà di accedere alla Panoplia suprema.

Una nuova visuale in soggettiva: per giocare dalla prospettiva di Noctis.

Più di una dozzina di contenuti scaricabili: tra cui delle armi, delle verniciature per la Regalia e dei set di oggetti.

Tutti i contenuti già inclusi nel Season Pass

Archivio: sarà possibile vedere le storie della Cosmogonia sparse per il mondo di Final Fantasy XV. Verranno anche aggiunti dei miti e delle leggende locali in vari luoghi. In questo modo sarà possibile saperne di più sul mondo.

Missione per ottenere e migliorare la Regalia Type-D.

Il gioco è compatibile con le risoluzioni 4K e 8K native con HDR10, Dolby Atmos e un supporto continuo per le mod. Final Fantasy XV Windows Edition uscirà il 6 marzo 2018.