Final Fantasy XV Windows Edition: Denuvo è la causa dei problemi di framerate?

Sappiamo che la versione PC dipresenta problemi di framerate e tempi di caricamento spesso non fulminei. Queste problematiche non sono state risolte con la prima patch e DSOGaming ha voluto analizzare meglio la situazione...

Secondo un report pubblicato dal sito, la principale causa dei problemi citati sarebbe da attribuire alla presenza del sistema di protezione Denuvo. Per arrivare a questa conclusione, la redazione di DSOG ha eseguito un test con la versione craccata del gioco, scoprendo come quest'ultima presenti caricamenti decisamente più rapidi e in generale cali di framerate praticamente assenti nelle situazioni più concitate.

La prima patch di Final Fantasy XV Windows Edition si limita a risolvere un bug che causava un calo del framerate durante l'evocazione di un Astral, mentre le altre problematiche evidenziate non sono state ancora corrette. Restiamo quindi in attesa di ulteriori eventuali aggiornamenti da parte di Square-Enix.