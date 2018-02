Final Fantasy XV Windows Edition: Digital Foundry analizza la demo benchmark

ha analizzato la demo benchmark di Final Fantasy XV: Windows Edition , testando con mano le prestazioni del gioco sui PC di fascia alta. Allo stato attuale, però, sembra che ci sia ancora molto lavoro da fare a livello di ottimizzazione.

Come potete vedere nella video analisi riportata in cima alla notizia, Digital Foundry ha testato a fondo la demo benchmark di Final Fantasy XV: Windows Edition, la versione PC di Final Fantasy XV in arrivo il prossimo 6 marzo.

Sebbene questa edizione punti a segnare diversi passi in avanti sul fronte tecnico, purtroppo l'attuale grado di ottimizzazione lascia un pò a desiderare. Stando alle parole della redazione inglese, infatti, il benchmark di Final Fantasy XV: Windows Edition settato con le impostazioni grafiche al massimo non riesce a reggere i 1080p/60fps nemmeno con una GTX 1080 Ti overclockata.

A quanto pare, una tale pesantezza sarebbe dovuta all'eccessivo uso di librerie Nvidia GameWorks per rendere il gioco ancora più realistico: stiamo parlando di tecnologie come Nvidia HairWorks per la fisica dei capelli o di Nvidia Flow per fuoco e fumo ancora più verosimili.

Square Enix, già a conoscenza di queste problematiche, ha comunque dichiarato di essersi messa al lavoro per ottimizzare le prestazioni del gioco, nella speranza che la situazioni possa migliorare in modo decisivo. Voi avete provato il benchmark di Final Fantasy XV: Windows Edition?