Final Fantasy XV: Windows Edition: disponibili test benchmark e pre-ordini

ha da poco messo a disposizione lo strumento di Benchmark per, versione PC dell'RPG già disponibile su. I giocatori potranno così capire come girerà il titolo sulla propria postazione.

Il software, delle dimensioni di circa 3,7GB, è scaricabile a questo indirizzo. Una volta terminata l'analisi verranno riportati a schermo dei valori che vanno da 0, condizione insufficiente per far girare il gioco, fino a 12000, condizione nella quale Final Fantasy XV girerà in modo eccellente.

In aggiunta, è ora possibile prenotare il titolo su Steam, Origin e Windows Store, ed ognuno di essi offre un bonus pre-order differente: Steam include la FFXV Fashion Collection per Noctis, Origin la FFXV Regalia Sticker Pack e il Windows Store il FFXV Battle Upgrade Pack.

In altre notizie, oggi è stato pubblicato il nuovo aggiornamento di Final Fantasy XV che sancisce la fine dell'Assassin's Creed Festival. Ricordiamo infine che Final Fantasy XV Windows Edition uscirà il 6 marzo 2018.