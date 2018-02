Final Fantasy XV Windows Edition non utilizzerà la protezione Denuvo

Per il lancio su PC di, sembrerebbe cheabbia deciso di rinunciare alla protezione offerta dalla tecnologia anti-tamper di Denuvo. La compagnia ha recentemente aggiornato la pagina ufficiale del gioco e, prendendo in esame l'EULA, non si coglie alcuna traccia della presenza di una protezione utile a combattere la pirateria.

Dopo Secret of Mana Remake, si tratta del secondo caso in poche settimane in cui Square-Enix rilascia due titoli in versione PC privi della protezione Denuvo. In passato, il publisher aveva invece adottato più di una volta la tecnologia, vedasi i casi di Star Ocean The Last Hope e Final Fantasy XII The Zodiac Age.

Final Fantasy XV Windows Edition uscirà su Steam il 6 marzo 2018 (demo disponibile dalla prossima settimana). Square-Enix ha dichiarato di aver utilizzato degli asset completamente originali per la versione PC del suo JRPG.