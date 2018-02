Final Fantasy XV Windows Edition: oggetti a tema The Sims 4 per chi lo acquista su Origin

ha appena annunciato una simpatica partnership con, la piattaforma digitale per PC proprietaria di

Final Fantasy XV: Windows Edition, oltre che su Steam e Microsoft Store, verrà pubblicato anche su Origin. Coloro che preordineranno o acquisteranno il gioco su questo store entro il primo maggio 2018, otterranno l'accesso ad alcuni contenuti ispirati a The Sims 4. Il pacchetto in questione contiene due vestiti da lama: uno rosso per il protagonista, Noctis, e uno viola per l'avatar della modalità multigiocatore Comrades. Potete ammirarli nel video che trovate in apertura di notizia e nelle immagini che trovate in calce.

Come vi sembrano? Riuscirà questo incentivo a invogliarvi ad acquistare il gioco su Origin? Vi ricordiamo che Final Fantasy XV: Windows Edition debutterà su PC il prossimo 6 marzo. Nell'attesa, potete scaricare la demo del gioco, disponibile su tutte le piattaforme digitali sopramenzionate.