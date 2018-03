Final Fantasy XV Windows Edition ospiterà contenuti a tema The Sims 4

ha collaborato conper portare dei contenuti esclusivi disu. Fino al 1° maggio, chi acquisterà il gioco su Origin sbloccherà un completo da Super Lama e il Plumbob, che potranno essere usati da Noctis nella campagna in single-player e dagli avatar in Comrades.

Chi prenoterà il gioco su Origin riceverà anche il bonus FFXV Serie di decalcomanie, che contiene delle fantastiche decalcomanie colorate per la Regalia ispirate a Gladio, Prompto, Ignis e i membri degli Angoni.

Ma i contenuti esclusivi non sono limitati ai giocatori di Final Fantasy XV Windows Edition. Infatti, dall'8 marzo, chi possiede The Sims 4 potrà scaricare un completo speciale del principe Noctis Lucis Caelum per il suo avatar per celebrare il lancio di Final Fantasy XV Windows Edition.

È inoltre possibile scaricare una demo giocabile gratuita di Final Fantasy XV Windows Edition. La demo includerà il primo capitolo del gioco e permetterà ai giocatori di esplorare completamente il tutorial e le missioni iniziali di quest'avventura epica a Eos prima dell’uscita del gioco su Steam, Origin e Microsoft Store il 6 marzo.