Final Fantasy XV Windows Edition: la prima patch risolve un problema al framerate

A quasi una settimana di distanza dal lancio,ha pubblicato la prima patch per Final Fantasy XV: Windows Edition

Secondo quanto riferito dalla casa giapponese, quest'aggiornamento risolve un fastidioso bug che causava un repentino calo del framerate durante l'evocazione di un Astral. Si trattava di un problema molto fastidioso, ma fortunatamente è stato risolto in tempi brevi. A parte ciò, non c'è null'altro da segnalare per questa patch.

Final Fantasy XV: Windows Edition è stato accolto con entusiasmo dalla redazione di Digital Foundry, che lo considera uno dei titoli più avanzati mai apparsi su PC. Il Luminous Engine è finalmente libero di esprimere tutto il suo potenziale ed è anche ben ottimizzato. Impostare tutti i dettagli al massimo non è alla portata di tutte le macchine da gioco, ma il risultato è eccezionale.

Final Fantasy XV può ora essere giocato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Lo stesso giorno in cui è uscita la Windows Edition, è approdata sulle console di Sony e Microsoft la Royal Edition.