Final Fantasy XV Windows Edition si mostra in nuovi screenshot catturati in 4K

Nelle scorse oreha pubblicato una serie di screenshot in 4K tratti da Final Fantasy XV: Windows Edition , la nuova edizione della quindicesima fantasia finale sviluppata appositamente per Personal Computer.

Li trovate nella galleria allegata in calce a questa notizia. Sono in tutto sei, e forniscono un'idea ben precisa di ciò che i giocatori troveranno nella versione definitiva. Oltre ad alcuni personaggi secondari come Ardyn e Cindy, gli screenshot mostrano il gruppo in differenti situazioni, come in un'evocativa ambientazione al tramonto, in combattimento e a bordo della Regalia. Come vi sembrano? Se avete intenzione di giocare a questa risoluzione, cominciate a far spazio sui vostri hard disk. A quanto pare, serviranno ben 155 GB liberi!

Vi ricordiamo che Final Fantasy XV: Windows Edition debutterà su Steam, Origin e Windows Store il prossimo 6 marzo. La versione acquistata dal negozio di Microsoft supporterà il cross-play con Xbox One e Xbox One X. Square Enix sta puntando davvero molto su questa edizione del gioco e si aspetta di vendere almeno 2 milioni di copie. Domani verrà pubblicata una demo giocabile che includerà il primo capitolo dell'avventura e permetterà ai giocatori di esplorare il tutorial. Coloro che acquisteranno il gioco entro il primo maggio, inoltre, potranno giocare nei panni di Gordon Freeman!