Final Fantasy XV Windows Edition: svelati i bonus preorder per l'edizione PC

ha annunciato che da oggi è possibile effettuare il pre-order di, che uscirà il 6 marzo su Steam, Origin e Windows 10. Un Benchmark e delle istruzioni che aiuteranno i giocatori ad ottimizzare i loro PC prima del lancio del gioco sono inoltre disponibili cliccando qui

A partire da oggi, chi prenoterà la versione digitale scaricabile del gioco per PC riceverà dei bonus per il pre-order. Chi prenoterà il gioco su Microsoft Store riceverà il bonus Pacchetto Power-Up. Questo pacchetto contiene la Dodanuki, una katana forgiata da un maestro giunto da terre lontane che riduce la difesa del nemico colpito. Il pacchetto include anche 10 code di fenice e 10 elisir.

Chi prenoterà il gioco su Steam riceverà il bonus Collezione di Moda. Questo pacchetto contiene una serie di magliette per Noctis con degli effetti speciali. La maglietta Episodee Gladio incrementa la forza, la maglietta Episode Prompto velocizza il recupero di energia vitale, la maglietta Episode Ignis incrementa il tasso critico e la maglietta Compagni di Battaglia incrementa l'energia vitale.

Chi prenoterà il gioco su Origin riceverà il bonus Serie di Decalcomanie. Questo pacchetto contiene delle fantastiche decalcomanie colorate per la Regalia ispirate a Gladio, Prompto, Ignis e i membri degli Angoni. Final Fantasy XV Windows Edition è compatibile con le risoluzioni 4K e 8K native con HDR10 e Dolby Atmos e supporta le mod.