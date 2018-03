Final Fantasy XV Windows Edition: tempi di caricamento e stuttering ridotti con una mod

è da pochi giorni disponibile su PC e sembrerebbe che, in generale, il port compiuto dasi sia rivelato di buona fattura, con pochi problemi tecnici riscontrati ad oggi dai giocatori.

Questo non ha impedito al modder Kaldaien (già resosi utile con la FAR mod per NieR: Automata) di realizzare una mod con cui migliorare i tempi di caricamento e ridurre i problemi di stuttering legati al caricamento di texture particolarmente pesanti (e non alla presenza della protezione Denuvo, come ha specificato il modder). Se interessati, potete scaricare la K mod a questo indirizzo.

Final Fantasy Windows Edition è ora disponibile per PC. Qui trovate tutti i dettagli riguardanti la nuova edizione del JRPG di Square-Enix.