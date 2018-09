Final Fantasy XV e World of Final Fantasy Maxima: novità e video dal Tokyo Game Show

Square-Enix Japan ha tenuto un panel al Tokyo Game Show dedicato alle novità della serie Final Fantasy, nello specifico annunciando nuovi contenuti per Final Fantasy XV e mostrando un video gameplay di World of Final Fantasy Maxima.

Final Fantasy XV riceverà contenuti a tema Tomb Raider, Terra Wars e Sengoku Action Puzzle DJ Nobunaga a partire dal 25 settembre. Al momento non sappiamo in cosa consistano queste collaborazioni ed è probabile che solo quella con Tomb Raider possa vedere la luce in Occidente.

La compagnia ha inoltre pubblicato un video gameplay di World of Final Fantasy Maxima che mostra uno scontro e una battuta di pesca con Noctis. WOFF sarà disponibile dal 6 novembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro, Nintendo Switch e PC (via Steam).