Final Fantasy XVI a 16-bit sembra un sogno: la divertente creazione di Square Enix

Con l'inizio del nuovo anno, si avvicina rapidamente il momento del lancio dell'atteso Final Fantasy XVI, prossima iterazione della celebre saga JRPG di casa Square Enix.

Per scandire l'attesa, il publisher ha proposto una simpatica iniziativa, volta a ricordare al pubblico l'apertura dei preordini del gioco. Nello specifico, il Creative Director Kazutoyo Maehiro e il compositore Masayoshi Soken, entrambi impegnati nello sviluppo di Final Fantasy XVI, si sono divertiti ad immaginare una versione nostalgica della nuova Fantasia Finale.

Direttamente in calce a questa news, potete dunque trovare un simpatico Tweet destinato ad accogliere una declinazione in 16-bit di Final Fantasy XVI. Con tanto di colonna sonora nostalgica, la creazione vede al centro della scena il protagonista Clive, accompagnato per l'occasione dal lupo Torgal. Sullo sfondo, uno degli spettacolari scenari che attendono gli appassionati della serie nel nuovo continente di Valisthea. Il video ricorda la data di uscita di Final Fantasy XVI e, come già accennato, la possibilità di effettuare i preordini del gioco. Cosa ve ne pare di questa graziosa trovata promozionale? Vorreste un nuovo Final Fantasy in pixel art?

In attesa del lancio del JRPG, potete scoprire tutti i dettagli sul doppiaggio italiano di Final Fantasy XVI, in arrivo il prossimo 22 giugno 2023 in esclusiva temporale PlayStation 5.