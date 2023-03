Final Fantasy XVI ha un approccio medievale all'inclusività, per The Verge

Final Fantasy XVI è già finito al centro di polemiche a causa della sua apparente scarsa diversità etnica, e l'argomento è tornato a scatenare discussioni tra la community dopo le recenti dichiarazioni di Naoki Yoshida a The Verge.

Sono trascorsi diversi mesi sin dalla prima ondata di lamentele da parte della community riguardanti l'inclusività di Final Fantasy XVI, accusato di prediligere la presenza di personaggi caucasici di carnagione bianca. Yoshida aveva al tempo precisato il gioco prende luogo nell'Europa medievale, e che la presenza di personaggi di colore avrebbe cozzato con l'impianto narrativo.



Ash Perrish di The Verge era quindi curiosa di sapere se, a fronte del feedback ricevuto dalla community, Square-Enix avesse in qualche modo modificato o arricchito il cast dell'action game con personaggi di diverse etnie.

"Credo che con Final Fantasy XVI, intrecciamo insieme una varietà di popoli e culture ambientati in questo tipo di narrativa e mondo fantasy travolgente che ci siamo sforzati di creare con cura e rispetto", ha dichiarato Naoki Yoshida a The Verge. "Speriamo che quando i giocatori finalmente saranno in grado di provare con mano il gioco, saranno in grado di vedere a cosa abbiamo mirato e, si spera, alla fine sapranno connettersi con quest'esperienza unica".

Il producer dell'action game ha anche aggiunto che l'"eccessiva inclusione" di persone di colore "violerebbe i confini narrativi" del progetto e, nella sua risposta al follow-up di Perrish, ha enumerato i diversi popoli e culture che il team di sviluppo ha incluso in FFXVI. Nel presentare il gioco, il producer ha poi fornito una panoramica del diversi regni e fazioni in lizza per il controllo degli onnipotenti Cristalli Madre.

Sebbene non sia particolarmente esplicita, la replica di Yoshida sembra confermare che no, Square-Enix non ha modificato i suoi piani in seguito alle polemiche scatenate da chi richiedeva maggiore diversità etnica in Final Fantasy XVI. Questo ha portato The Verge a definire "medievale" la mentalità e l'approccio creativo del team di sviluppo in merito alla questione dell'inclusività.

Yoshida ha svelato il motivo per cui Final Fantasy XVI è esclusiva temporale PS5.