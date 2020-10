Final Fantasy 16 arriva nel 2021: sarà un'esclusiva PS5

In seguito alla presentazione del titolo, l'ex Editor di Kotaku, Jason Schereier, aveva suggerito che la data di uscita di Final Fantasy XVI potesse essere molto più vicina di quanto sospettato dal pubblico.

Ebbene, sembra che, ancora una volta, il giornalista videoludico avesse ragione. Dalle pagine del nuovo numero di Official PlayStation Magazine, - riferisce GamesRadar - si apprende infatti che l'attesissima produzione firmata Square Enix debutterà sul mercato già nel corso del prossimo anno. La finestra di lancio si conferma dunque essere il 2021, anche se non sono state offerte in merito indicazioni più precise. L'uscita di Final Fantasy XVI potrebbe dunque essere atteso tanto per la primavera quanto per il periodo natalizio dell'anno prossimo.



Dalla rivista giunge inoltre un'ulteriore, importante, conferma. In seguito al reveal del gioco durante l'ultimo appuntamento dedicato alla line-up di PlayStation 5, si ribadisce che il JRPG sarà un'esclusiva della nuova console di casa Sony. Final Fantasy XVI, dunque, si aggiunge all'elenco di produzioni che potranno essere giocate dal pubblico esclusivamente sull'hardware next gen. In tal senso, il gioco farà ampio uso delle tecnologie proposte da PS5.



In attesa di poter apprendere maggiori dettagli su trama e ambientazione, ricordiamo che presto dovrebbe aprire i battenti il sito teaser di Final Fantasy XVI.