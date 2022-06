Final Fantasy XVI avrà una demo prima del lancio? I piani di Yoshida

Final Fantasy XVI è ancora molto lontano dal suo esordio su PlayStation 5, che non avverrà prima dell'estate 2023, ma già da ora Square Enix sta premendo forte sull'acceleratore, fornendo dettagli in gran quantità sul nuovo, attesissimo esponente della sua storica serie ruolistica.

Dopo aver confermato che Final Fantasy 16 affronterà temi più maturi ed oscuri rispetto ai precedenti episodi, il producer Naoki Yoshida rivela che tra i suoi pensieri c'è l'intenzione di realizzare una demo del gioco prima del suo debutto sul mercato. Tuttavia, con il team di sviluppo completamente immerso nei lavori sul gioco completo, che occuperanno anche buona parte del 2023, lo stesso Yoshida specifica che non c'è per adesso nessuna certezza sull'arrivo di una versione dimostrativa, e che il suo è più un desiderio personale.

In ogni caso è bene ricordare che sia Final Fantasy XV che Final Fantasy VII Remake hanno goduto di demo giocabili poco tempo prima del loro esordio, motivo per cui non è da escludere la possibilità che anche Final Fantasy XVI segua un percorso simile nonostante le parole di Yoshida. In ogni caso, se davvero andrà in porto, di certo ci sarà ancora da aspettare molto a lungo prima di poter mettere le mani sopra una versione giocabile del nuovo, atteso Final Fantasy.

Il producer ha inoltre confessato che grafica realistica e combattimenti a turni non si sposano bene in un Final Fantasy, motivo per cui il sistema di combattimento classico della serie non farà il suo ritorno nella nuova iterazione nonostante le richieste dei fan.