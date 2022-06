Final Fantasy XVI è 'completamente giocabile': Square Enix conferma!

Per la gioia degli appassionati della serie Square Enix, in occasione dell'ultimo PlayStation State of Play, il team di sviluppo capitanato da Yoshida ha finalmente presentato un nuovo trailer di Final Fantasy XVI.

Nel confermare che il JRPG raggiungerà il mercato videoludico nel corso dell'estate del 2023, il Game Director ha voluto scusarsi con il pubblico per la lunga attesa intercorsa dal primo reveal del titolo. Nonostante al debutto manchi ancora un anno, gli autori hanno voluto rassicurare la community sullo stato dei lavori relativi a Final Fantasy XVI.

In un comunicato ufficiale, in particolare, il Director Hiroshi Takai ha confermato quanto segue: "Riguardo all’andamento dello sviluppo, sono felice di annunciare che il titolo è giocabile dall’inizio alla fine. Tuttavia, le sfide da affrontare prima del completamento effettivo sono ancora molte: dall’ottimizzazione agli ultimi ritocchi". Ottime notizie, dunque, che sembrerebbero poter scongiurare rischi di futuri rinvii della produzione. A corredo della notizia, l'autore Square Enix ribadisce che il combat system del titolo sarà estremamente dinamico, con ampia libertà di azione garantita al giocatore.



Al momento, lo ricordiamo, Final Fantasy XVI resta atteso in esclusiva su PlayStation 5, con i suggestivi scenari e personaggi di Final Fantasy XVi che dovrebbero perciò trovare posto solamente sul nuovo hardware di casa Sony.