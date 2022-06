Final Fantasy XVI senza compromessi: affronterà temi più maturi ed oscuri, parla Yoshida

Oltre ad aver rivelato di aver precedentemente preso in considerazione una versione PlayStation 4 di Final Fantasy XVI, il producer Naoki Yoshida ha parlato del comparto narrativo del nuovo JRPG di Square-Enix e dei temi che saranno affrontati nel corso dell'avventura.

Che Final Fantasy XVI avesse intenzione di rivolgersi ad un pubblico più adulto rispetto ai precedenti capitoli della serie l'avevamo intuito già due anni fa, quando il gioco ha ricevuto la classificazione Mature (non era mai successo per nessun'altra iterazione del franchise). A darcene una conferma definitiva arrivano le parole di Naoki Yoshida, che ha così affermato al riguardo:

"Quando si cerca di raccontare una storia con temi per adulti, queste valutazioni possono finire per diventare in qualche modo un ostacolo. E ti ritrovi a cambiare le cose che volevi fare nel gioco in base a quella valutazione.

Questa volta, per assicurarci di poter raccontare la storia che volevamo nel modo in cui volevamo, abbiamo deciso di accettare la classificazione Mature nella maggior parte delle regioni in cui arriverà il gioco. Questo non perché volevamo semplicemente rendere il gioco più violento o più esplicito, è perché sentivamo il bisogno di esplorare i temi più maturi affrontati dal gioco".

Yoshida ha inoltre ammesso di ritenere che Final Fantasy XIV e Final Fantasy XV abbiano fatto male allo storico brand di Square-Enix.