Final Fantasy XVI: cosa sono e come funzionano i Timely Accessories

Final Fantasy XVI promette di rivelarsi un Action/RPG molto adrenalinico e coinvolgente in termini di combat system, al punto che i meno pratici di giochi d'azione potrebbero forse avere qualche problema con i ritmi messi a punto da Square Enix per il nuovo episodio della serie. Il colosso nipponico ha tuttavia pensato anche a loro.

Come raccontato nella nostra approfondita prova di Final Fantasy 16, l'opera offrirà due diverse modalità di gioco, di cui una incentrata sulla Storia e dunque più accessibile rispetto alla regolare impostazione basata sull'Azione. Chi giocherà in modalità Storia avrà accesso a dei preziosi bonus, noti come Timely Accessories. Come suggerisce il nome, si tratta per l'appunto di accessori speciali che consentono di semplificare specifiche meccaniche del gameplay di Final Fantasy XVI e renderlo in questo modo più accessibile.

Ci sono in tutto cinque diversi Timely Accessories, ma gli utenti potranno impostarne soltanto due a loro scelta, a seconda delle comodità di cui vogliono usufruire. Uno di questi strumenti, ad esempio, permette di eseguire combo lunghe ed articolare attraverso la pressione di un singolo tasto, mentre un altro accessorio rende automatiche le cure al nostro personaggio. Chiaramente nessuno di questi vantaggi sarà disponibile giocando in modalità Azione, lasciando quindi ai giocatori il compito di affrontare qualunque ostilità contando solo sulle proprie forze.

L'inclusione dei facoltativi Timely Accessories è stata in ogni caso concepita per rendere il gioco accessibile al più vasto pubblico possibile, non solo ai veterani della serie ed esperti di Action, ma anche ai neofiti. Nel frattempo il co-director Hiroshi Takai ha spiegato perché Final Fantasy 16 non è open world e per quale motivo questa impostazione non è mai stata considerata dal team di sviluppo.