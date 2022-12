Final Fantasy XVI, data di lancio svelata da The Snitch? L'insider propone un indovinello

Con la conferma della presenza di Naoki Yoshida ai The Game Awards 2022, sembra ragionevole ipotizzare l'arrivo di novità su Final Fantasy XVI in occasione dello show videoludico.

In attesa dell'evento, non mancano dunque ipotesi e teorie, in un fuoco alimentato anche dal noto insider The Snitch. Dopo aver suggerito il possibile arrivo di novità legate a STALKER 2: Heart of Chernobyl, quest'ultimo ha infatti pubblicato un intrigante indovinello sui propri account social. Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, l'insider recita:

"Nella solitudine della notte

una luce ha illuminato i miei occhi

ventidue granelli di sabbia

e un cristallo che mi proteggeva

sei nazioni divise

un'unica lingua"

Piuttosto criptico, il messaggio potrebbe però riguardare Final Fantasy XVI. Il riferimento a sei nazioni divise e ai cristalli sembra infatti collimare con l'immaginario del nuovo JRPG di Square Enix. L'inclusione di due numeri precisi all'interno dell'enigma ha però destato un ulteriore sospetto: The Snitch potrebbe avere di fatto svelato la data di lancio del gioco?

Con una finestra di lancio confermata per l'estate 2023, diversi osservatori hanno fatto notare che l'insider potrebbe star suggerendo un debutto del titolo in programma per la giornata di giovedì 22 giugno 2023. La data collimerebbe con la finestra di lancio confermata da Square Enix, ma per saperne di più sarà necessario attendere - probabilmente - i The Game Awards 2022!