Final Fantasy XVI domina i sogni dei Giapponesi: Nintendo regina della Top 30

In attesa di scoprire quella che sarà la stagione di debutto di Final Fantasy XVI, il nuovo capitolo della serie Square Enix continua ad essere attesissimo in tutto il mondo.

In particolare, il titolo popola i sogni degli appassionati giapponesi, che collocano il JRPG al primo posto nella Top 30 di Famitsu dedicata ai videogiochi più attesi. I voti del pubblico hanno infatti eletto Final Fantasy XVI al primo posto, in un podio altrimenti dominato da produzioni Nintendo. La medaglia d'argento va infatti a Splatoon 3, mentre il terzo gradino del podio è occupato dall'ancora misterioso The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Le esclusive di Kyoto si collocano inoltre anche in quarta, quinta e settima posizione, rispettivamente con Xenoblade Chronicles 3, Bayonetta 3 e Pokémon Scarlatto/Pokémon Violetto.



Di seguito, trovate la Top 30 completa:

1. [PS5] Final Fantasy XVI – 594 voti

2. [Nintendo Switch] Splatoon 3 – 488 voti

3. [Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 484 voti

4. [Nintendo Switch] Bayonetta 3 – 482 voti

5. [Nintendo Switch] Xenoblade Chronicles 3 – 466 voti

6. [Nintendo Switch] Dragon Quest X Offline – 424 voti

7. [Nintendo Switch] Pokemon Scarlatto / Pokémon Violetto – 355 voti

8. [Nintendo Switch] Monster Hunter Rise: Sunbreak – 334 voti

9. [Nintendo Switch] Live A Live – 329 voti

10. [Nintendo Switch] Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 244 voti

11. [PS5] Pragmata – 228 voti

12. [Nintendo Switch] Ushiro – 223 voti

13. [PS4] Dragon Quest X Offline – 148 voti

14. [PS4] Anonymous;Code – 143 voti

15. [PS5] Dragon Quest X Offline – 135 voti

16. [PS4] Soul Hackers 2 – 127 voti

17. [PS5] Soul Hackers 2 – 122 voti

18. [Nintendo Switch] Anonymous;Code – 117 voti

19. [Nintendo Switch] Klonoa Phantasy Reverie Series – 114 voti

20. [PS5] Star Ocean 6 – 113 voti

21. [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II – CRIMSON SiN – 111 voti

22. [PS4] Witch of the Holy Night – 106 voti

23. [Nintendo Switch] Metal Max: Wild West – 101 voti

24. [PS5] Hogwarts Legacy – 95 voti

25. [PS4] Granblue Fantasy Relink – 90 voti

26. [Nintendo Switch] Mario Strikers: Battle League – 87 voti

27. [PS4] Star Ocean 6 – 85 voti

28. [PS4] GrimGrimoire OnceMore – 74 voti

29. [PS5] Forspoken – 66 voti

30. [Nintendo Switch] The Legend of Nayuta: Boundless Trails – 61 voti



Tra i moltissimi JRPG e l'ampio numero di produzioni a marchio giapponese, i giocatori del Sol Levante collocano in classifica anche i magici segreti di Hogwarts Legacy, attesissima produzione Warner Bros dedicata all'immaginario di Harry Potter.