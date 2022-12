Final Fantasy XVI esclusiva PS5, ma fino a quando? Lo rivela l'ultimo trailer

Final Fantasy XVI è stato uno dei principali protagonisti dei The Game Awards 2022. L'atteso nuovo capitolo principale della serie Square Enix ha finalmente una data d'uscita, fissata per il 22 giugno 2023 in esclusiva assoluta PlayStation 5, almeno per un breve periodo.

Parlando appunto di questo dettaglio, precisamente fino a quando Final Fantasy XVI rimarrà disponibile solamente su PS5? A rivelarlo in maniera chiara è stato il nuovo trailer di Final Fantasy 16 dei Game Awards 2022. Negli ultimi secondi del filmato, in una nota posta in basso, viene specificato che il gioco rimarrà esclusiva per la console Sony fino al 31 dicembre 2023: ciò significa che, a partire dal 2024, Square Enix potrà pubblicare la sua opera su qualunque altra piattaforma desideri, come PC ed Xbox Series X/S.

Ciò è dunque perfettamente in linea con quanto rivelato in precedenza, ossia che Final Fantasy 16 sarebbe stato esclusiva PS5 per sei mesi: ora che la data d'uscita è ufficiale sappiamo con certezza quanto si dovrà aspettare di preciso prima di vedere il gioco sbarcare su altri lidi. Ovviamente è ancora troppo presto per scoprire su quali piattaforme effettivamente Final Fantasy XVI vedrà la luce, sebbene una versione PC sia fortemente presumibile, considerato l'iter molto simile seguito anche da Final Fantasy VII Remake, pubblicato inizialmente su PS4 e poi sbarcato anche su PC successivamente.

Per adesso, però, si attende di giocare il nuovo Final Fantasy su PS5, giusto in tempo per l'inizio della prossima estate.