Final Fantasy XVI è il gioco più atteso in Giappone: ma la Top 10 è dominata da Nintendo

In attesa di scoprire se Final Fantasy IX Remake esiste davvero, i videogiocatori del Sol Levante non hanno dubbi: Final Fantasy XVI è il titolo più atteso in Giappone.

Per ora previsto in esclusiva su PlayStation 5, il JRPG di Square Enix occupa infatti il primo gradino del podio tra i videogiochi più desiderati dai lettori di Famitsu, noto magazine del Paese. A dominare le prime dieci posizioni della classifica è pero Nintendo Switch, che si aggiudica ben sette posizioni su dieci. Bayonetta 3 e Dragon Quest X Offline per la console ibrida si aggiudicano rispettivamente medaglia d'argento e di bronzo, mentre anche Splatoon 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, il viaggio tra presente e passato di Kirby e la Terra Perduta, Ushiro e l'espansione Monster Hunter Rise: Sunbreak sono presenti in Top 10.



Di seguito, vi riportiamo la Top 30 integrale plasmata dai lettori di Famitsu:

1. [PS5] Final Fantasy XVI – 705 voti

2. [Nintendo Switch] Bayonetta 3 – 586 voti

3. [Nintendo Switch] Dragon Quest X Offline – 548 voti

4. [Nintendo Switch] Splatoon 3 – 546 voti

5. [Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 527 voti

6. [Nintendo Switch] Kirby e la Terra Perduta – 435 voti

7. [Nintendo Switch] Ushiro – 318 voti

8. [PS5] Pragmata – 254 voti

9. [Nintendo Switch] Monster Hunter Rise: Sunbreak – 228 voti

10. [PS4] Dragon Quest X Offline – 159 voti

11. [PS4] Anonymous;Code – 154 voti

12. [Nintendo Switch] Live A Live – 143 voti

13. [PS4] Relayer – 138 voti

14. [PS5] Forspoken – 125 voti

15. [Nintendo Switch] 13 Sentinels: Aegis Rim – 124 voti

16. [PS5] Star Ocean 6 – 122 voti

17. [PS5] Dragon Quest X Offline – 120 voti

18. [PS5] Relayer – 119 voti

19. [Nintendo Switch] Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 111 voti

20. [Nintendo Switch] Xenoblade Chronicles 3 – 109 voti

21. [Nintendo Switch] Metal Max: Wild West – 106 voti

22. [PS4] Star Ocean 6 – 90 voti

23. [PS4] Granblue Fantasy Relink – 88 voti

24. [Nintendo Switch] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 – 87 voti

25. [Nintendo Switch] Anonymous;Code – 85 voti

26. [Nintendo Switch] Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – 72 voti

27. [Nintendo Switch] Metal Dogs – 71 voti

28. [PS4] Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters – 69 voti

29. [PS4] Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake – 67 voti

30. [Nintendo Switch] EVE ghost enemies – 66 voti

Cosa ne pensate di questa Top 30, quali sono i vostri giochi più attesi in arrivo nel prossimo futuro?