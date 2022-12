Final Fantasy XVI guarda al 2023: Square Enix promette tante novità prima del lancio

Con il 2022 alle battute finali, tutte le attenzioni sono ora rivolte verso il nuovo anno, che promette di regalare tantissimi giochi a tutti gli appassionati già dai suoi primi mesi. Ma tra le opere più attese in assoluto del 2023 spicca in particolare Final Fantasy XVI, in arrivo la prossima estate.

I fan hanno ancora davanti agli occhi il trailer Revenge di Final Fantasy 16 realizzato in tempo reale, ma attraverso un messaggio su Twitter, Square Enix lascia intendere chiaramente che il prossimo episodio principale della sua storica serie sarà uno dei protagonisti principali della prossima annata, assicurando l'arrivo di numerose nuove informazioni nel periodo precedente il suo debutto su PlayStation 5, fissato per il prossimo 22 giugno.

Nel suo messaggio, però, la compagnia nipponica non fornisce maggiori dettagli su cosa intende rivelare in futuro, né quando esattamente arriveranno nuove informazioni o trailer per Final Fantasy XVI nel corso del 2023. L'unica certezza per ora è che risentiremo parlare presto del nuovo Final Fantasy, che punta ad essere uno dei migliori giochi dei prossimi 12 mesi.

In attesa dunque di ulteriori succose novità da parte di Square Enix, potete leggere la nostra anteprima di Final Fantasy 16, che analizza quanto mostrato sul promettente Action/RPG nel corso dei The Game Awards 2022.