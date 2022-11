Final Fantasy XVI: Hiroshi Takai rilascia nuove informazioni sulle difficoltà del gioco

Nelle ultime ore abbiamo assistito all'arrivo di diverse interviste esclusive sui segreti di Final Fantasy XVI, nelle quali si è parlato tantissimo della ventura produzione targata Square Enix. L'attesa attorno al titolo è molto elevata e i giocatori non vedono l'ora di scoprire sempre di più su ciò che ha da offrire Final Fantasy XVI.

Tra le tante dichiarazioni rilasciate dal director Hiroshi Takai e non solo, il team ha parlato parecchio sull'essenza della narrazione dell'intera saga, così come sono state date delle risposte ad alcune critiche sulla poca diversità etnica del prodotto. Tuttavia, lo stesso Takai si è soffermato anche su molti aspetti pratici del gioco, come le difficoltà presenti nel titolo. Nel dettaglio, egli ha spiegato quali sono gli elementi che differenziano la modalità "storia" e quella normale dell'avventura.

Le due modalità di gioco fanno riferimento ad un preciso intento di design dell'esperienza complessiva di gioco: da una parte, infatti, vi è la possibilità di procedere verso l'immersione in un mondo ampio, stratificato e complesso come quello di Final Fantasy mettendo in secondo piano l'aspetto ludico della produzione. Dall'altra parte, invece, la modalità base cercherà di offrire un'esperienza equilibrata e più piacevole con chi è da sempre alle prese con le avventure targate Square Enix. Tuttavia, ad aver incuriosito parecchio è proprio la modalità storia, almeno per il modo in cui si garantirà un'esperienza più alla portata di tutti.

Secondo quanto dichiarato dal director Hiroshi Takai, la modalità storia sarà dotata di accessori che faciliteranno l'esperienza complessiva. Nel dettaglio, i giocatori entreranno in possesso di un accessorio che eseguirà in automatico delle combo ogni qualvolta siano richieste e quando l'accessorio sarà equipaggiato dal giocatore. Inoltre, nel proprio arsenale da battaglia vi sarà un secondo oggetto equipaggiabile che aiuterà ad evitare gli attacchi.

"Si potrebbe pensare che ci sia una grande differenza tra le due modalità, ma non è così. La differenza è che ci saranno degli 'accessori di supporto', eseguendo combo molto belle in automatico premendo ripetutamente il pulsante d'attacco. Oppure, potete equipaggiare un accessorio che vi permetterà di schivare gli attacchi quando usato. Nel gioco ci sono diversi tipi di accessori simili e potete scegliere il vostro preferito". Nel corso delle ultime interviste, dunque, il team ha portato alla luce molti aspetti interessanti dell'intera produzione di Final Fantasy XVI, soprattutto dopo aver annunciato che lo sviluppo è quasi giunto al termine. Inoltre, come annunciato nelle scorse ore, il nuovo titolo di Square Enix non arriverà prima della prima metà del 2023.