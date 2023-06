Final Fantasy XVI, il porting su PC è stato rinviato per motivi di ottimizzazione

A pochi giorni dal lancio ufficiale e con gli spoiler di Final Fantasy XVI già in circolazione, il producer del gioco, Naoki Yoshida, ha affrontato alcune tematiche importanti durante una diretta trasmessa in streaming su YouTube.

Nel corso della diretta, Yoshida ha confermato in prima persona la volontà del team di portare Final Fantasy XVI su PC, tuttavia ha anche aggiunto che ci vorrà ancora del tempo prima che il porting possa raggiungere gli scaffali dei negozi. Gli sviluppatori vogliono infatti proporre ai giocatori PC la medesima esperienza vista su console, con caricamenti rapidi e privi di interruzioni, motivo per cui questa nuova versione del titolo ruolistico necessiterà di un tempo di sviluppo prolungato, così da raggiungere un buon grado di ottimizzazione per le varie configurazioni esistenti.

Yoshida ha poi confermato che nuove informazioni sulla versione PC del gioco verranno condivise al momento opportuno.

Le dichiarazioni del producer arrivano dopo alcune lamentele da parte della community in relazione alla performance altalenante della demo del gioco su PlayStation 5. I giocatori hanno riferito di bruschi cali di frame, soprattutto nelle aree di gioco maggiormente popolate, problematiche che, a quanto pare, verranno risolte già con la patch day one di Final Fantasy XVI del peso di 300 MB.

In chiusura, vi ricordiamo che Final Fantasy XVI uscirà il 22 giugno su PlayStation 5.