Final Fantasy XVI: prenotalo ora per PS5 a soli 49,80 euro, super promozione

Final Fantasy XVI è l'ultimo capitolo della famosa serie action RPG in sviluppo ed in uscita nel corso dell'estate del 2023. Sviluppato e pubblicato da Square Enix in esclusiva per PlayStation 5, è stato annunciato il 17 settembre 2020 all'evento reveal PlayStation 5, al Summer Game Fest del 2022 è stata annunciata la finestra di lancio del titolo.

La terra di Valisthea è costellata di Cristalli Madre. Imponenti e luccicanti catene rocciose di cristallo sovrastano i regni circostanti inondandoli di etere. Per generazioni, i popoli di questa terra si sono radunati intorno a queste sorgenti di luce per sfruttarne l'etere e lanciare potenti incantesimi capaci di garantir loro una vita di agi e abbondanza. Grandi potenze sono sorte intorno ai Cristalli Madre, legate l'una all'altra da fragili rapporti di pace, ora minacciati dalla diffusione della Piaga e dalla sua potenza distruttrice.

Clive Rosefield sarà il protagonista del gioco, primogenito dell'arciduca di Rosaria.

L'edizione in promozione avrà copertina in inglese ma non preoccupatevi, il gioco sarà completamente sottotitolato in italiano esattamente come l'edizione con copertina in italiano, risparmiando ben 30 euro dal prezzo di listino di 79,99 euro.

