Final Fantasy XVI al prezzo minimo storico con il Black Friday

Final Fantasy XVI è il nuovo action RPG sviluppato e pubblicato da Square Enix in esclusiva temporanea per PlayStation 5, il titolo è stato annunciato il 17 settembre 2020 all'evento reveal PlayStation 5 ed è ufficialmente uscito il 22 giugno 2023.

Final Fantasy XVI è ambientato nel mondo di Valisthea, diviso tra diverse fazioni, tra cui il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dhalmekkiana, il Granducato di Rosaria e il Regno di Ferro. Il protagonista è Clive Rosfield, che si imbarca in una ricerca di vendetta dopo tragici eventi che coinvolgono l'oscuro Eikon Ifrit. Il gameplay vede Clive combattere usando una combinazione di attacchi con la spada basati su attacchi in mischia e abilità magiche.

Il gioco è acquistabile su Amazon in due diverse edizioni, Standard Edition al prezzo di 49,97 euro e Deluxe Edition al prezzo di 105 euro, che include il gioco base, una mappa in tessuto di Valisthea e la Steelbook speciale di Clive Rosfield.

Di seguito i link alle offerte:

Per non perdervi tutte le promozioni e le aperture dei preordini, vi consigliamo di seguire il nostro canale Telegram delle offerte a questo link.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!