Final Fantasy XVI, prime immagini: niente nuove informazioni fino al 2021

Confermando i rumor circolati nel corso degli ultimi giorni, durante il PlayStation 5 Showcase è stato annunciato Final Fantasy XVI, nuova iterazione della saga di casa Square Enix.

In seguito al reveal, sulle pagine del PlayStation Blog sono stati pubblicati i primi messaggi da parte del team di sviluppo. Tra questi, spicca il nome di Naoki Yoshida, che oltre ad occuparsi del supporto a Final Fantasy XIV, assume ora su di sé anche l'incarico di Producer della nuova Fantasia Finale.



"Sono il Producer (esatto, solo Producer) di Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida.- scrive il talentuoso veterano Square Enix a corredo degli screenshot che trovate in calce - Vi è piaciuto il trailer? Queste immagini esclusive includono sia battaglie che scene in tempo reale, e rappresentano solo una frazione di ciò che il nostro team è riuscito a ottenere nel nuovo gioco della serie Final Fantasy." A corredo del messaggio, lo sviluppatore aggiunge che non saranno rivelate altre informazioni cruciali sul gioco prima del 2021.



Presente ovviamente all'appello anche un messaggio da parte del Game Director, Hiroshi Takai, che scrive: "Insieme al resto del team abbiamo dovuto affrontare innumerevoli sfide, dall’adattamento a un nuovo ambiente di sviluppo ai meccanismi tutti da scoprire di PlayStation 5, ma siamo felici di potervi presentare il sedicesimo capitolo di Final Fantasy, un franchise ormai iconico. Vi assicuriamo che ce la stiamo mettendo tutta, dedicando moltissime ore a questo progetto, ma occorrerà attendere ancora un po’ di tempo prima di poterlo testare con mano. Però l’attesa verrà ricompensata, ve lo prometto!".



In chiusura, ricordiamo che dopo alcune incertezze comunicative, è stato confermato che Final Fantasy XVI sarà un'esclusiva PS5.