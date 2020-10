Final Fantasy XVI, ecco i protagonisti: primi dettagli sulla trama del JRPG

Naoki Yoshida lo aveva promesso ed ha mantenuto la parola: con l'apertura del sito teaser del gioco sono state diffuse le prime informazioni sull'ambientazione di Final Fantasy XVI, ma non solo!

Grazie al portale Square Enix possiamo infatti fare conoscenza anche dei protagonisti del titolo, atteso in esclusiva su PlayStation 5. Il team di sviluppo ci conferma innanzitutto che il giovane cavaliere e l'uomo tatuato presenti nel reveal trailer di Final Fantasy XVi sono di fatto la stessa persona. Si tratta di Clive Rosfield, protagonista della nuova Fantasia Finale. Si tratta del primogenito dell'Arciduca di Rosaria, uno dei regni di Valisthea, e come tale avrebbe dovuto ereditare il potere di evocare la Fenice.

Il destino di Dominant (Araldo) è invece toccato al fratello più giovane, Joshua Rosfield. Clive ha dunque dedicato la sua vita all'addestramento con la spada, riuscendo a 15 anni a vincere il torneo ducale e ad essere così nominato Primo Scudo di Rosaria. Con il titolo, guadagna il compito di proteggere il fratello, portatore della Fenice, oltre che la possibilità di brandirne in parte le fiamme. Tuttavia, un tragico destino lo attende per opera di Ifrit, un Eikon oscuro, la cui azione lo condurrà sul sentiero della vendetta.



A fianco dei due fratelli, troviamo anche Jill Warrick, originaria dei Territori del Nord. Strappata dalla madrepatria in tenera età, la ragazza è stata posta sotto la tutela dell'Arciduca di Rosaria: una situazione che ha garantito negli anni la pace tra i due Regni. Cresciuta come una figlia, Jill è di fatto una sorella per Clive e Joshua, dei quali è la più fidata confidente.