Final Fantasy XVI per PS5 è il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

È ormai da diverso tempo che Square-Enix non ci concede informazioni su Final Fantasy XVI, ma il nuovo capitolo della longeva serie JRPG, prodotto da Naoki Yoshida, già artefice dello straripante successo di Final Fantasy XIV, rimane uno dei nomi più attesi da parte dei possessori di PlayStation 5.

A dimostrazione di ciò, il nuovo sondaggio condotto dalla rivista di Famitsu ha svelato che i suoi lettori attendono Final Fantasy XVI più di qualsiasi altro gioco. Forte dei suoi 615 voti, il JRPG di Square-Enix è seguito da Bayonetta 3 per Nintendo Switch con 576 voti e The Legend of Zleda Breath of the Wild 2, anch'esso in arrivo in esclusiva su Switch, con 445 voti. Di seguito la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[PS5] Final Fantasy XVI – 615 votes [NSW] Bayonetta 3 – 576 votes [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 – 445 votes [NSW] Splatoon 3 – 442 votes [NSW] Dragon Quest X Offline – 334 votes [NSW] Pokemon Legends: Arceus – 325 votes [PS5] Gran Turismo 7 – 276 votes [NSW] Ushiro – 272 votes [NSW] Triangle Strategy – 254 votes [PS5] Pragmata – 220 votes [NSW] Kirby and the Forgotten Lands – 212 votes [NSW] Atelier Sophie 2 – 199 votes [NSW] Anonymous;Code – 159 votes [PS5] Elden Ring – 156 votes [PS4] Dynasty Warriors 9 Empires – 148 votes [PS4] Elden Ring – 143 votes [PS4] Star Ocean 6: The Divine Force – 136 votes [PS4] Atelier Sophie 2 – 133 votes [NSW] Touken Ranbu Warriors – 124 votes [NSW] Chocobo GP – 120 votes [NSW] Monster Hunter Rise: Sunbreak – 117 votes [NSW] Metal Max: Wild West – 114 votes [PS4] Relayer – 113 votes [PS4] Dragon Quest X Offline – 111 votes [PS4] Anonymous;Code – 109 votes [PS5] Forspoken – 80 votes [PS4] The King of Fighters XV – 76 votes [PS5] Horizon Forbidden West – 74 votes [PS4] Gran Turismo 7 – 72 votes [PS5] Star Ocean 6: The Divine Force – 71 votes

C'è era ovviamente chi sperava di vedere Final Fantasy XVI in azione ai Game Awards 2021, ma sfortunatamente non è stata la kermesse di Geoff Keighley il palcoscenico giusto per tornare a mostrare il gioco. Nell'attesa di novità, vi invitiamo a ripercorrere l'intera storia di Final Fantasy.