Final Fantasy XVI per PS5, Valisthea e gli Eikon si presentano: nuove informazioni!

Come promesso dal team guidato da Naoki Yoshida e Hiroshi Takai, sono finalmente state condivise nuove informazioni su Final Fantasy XVI, grazie all'apertura del sito teaser del gioco.

In particolare, il team di sviluppo ha svelato ricche informazioni su quella che sarà l'ambientazione del JRPG. La nuova Fantasia Finale muoverà i suoi passi nell'affascinante Regno di Valisthea, del quale potete avere un primo assaggio grazie agli artwork disponibili in calce a questa news. L'universo di Final Fantasy XVI è costellato di "Mothercrystal", ovvero luminose e imponenti montagne di cristallo capace di offrire alla popolazione un'abbondante quantità di etere. Quest'ultimo è stato nel tempo utilizzato per evocare magie in grado di offrire a intere generazioni una vita di agi e benessere. Attorno ad ogni Mothercrystal si è costituita una Grande Potenza, ognuna con il proprio stile di vita. Tra i regni si è nel tempo stabilita una difficile pace, ora messa a rischio dal diffondersi di una minaccia denominata "Blight".



Nel Regno di Valisthea, sono diffusi gli Eikon, noti in altri Final Fantasy come evocazioni. Si tratta delle creature più potenti e letali del mondo di gioco e risiedono all'interno di individui noti come "Dominant". In alcuni dei reami, queste figure sono venerate come autorità reali, mentre in altri sono costretti a trasformarsi in armi. In nessun caso, i Dominant possono sfuggire al loro destino, per quanto quest'ultimo possa rivelarsi crudele. Tra gli Eikon confermati sino ad ora figurano Shiva, Ifrit, Titan e Phoenix, mostratisi nel reveal trailer di Final Fantasy XVI. In futuro, ne saranno presentati di ulteriori.