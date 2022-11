Final Fantasy XVI: qual è l'essenza della narrazione della saga?

Final Fantasy XVI è una delle produzioni videoludiche più attese del 2023. Attorno al grande lavoro di Square Enix, il cui team è capitanato da figure di spicco quali quelle di Naoki Yoshida e Hiroshi Takai, aleggia una grande curiosità sulla ventura iterazione di una saga iconica e decennale come quella di Final Fantasy.

Dopo la recente intervista in esclusiva sui segreti di Final Fantasy XVI, torniamo a parlare ancora una volta di questo grande titolo, ancora in attesa di approdare sul mercato. Nelle scorse ore, infatti, sono giunte ulteriori interviste ad alcuni membri di spicco del team di sviluppo del gioco. Nel dettaglio, parliamo di Naoki Yoshida (Producer di Final Fantasy XVI), Hiroshi Takai (Director), Kazutokyo Maehiro (Scenario Witer) e Michael-Christopher Koji Fox (Localization Director). In una lunga serie di interviste ai microfoni di diverse redazioni, il team di sviluppo ha fornito ulteriori dettagli - seppur molto generici - su ciò che ci aspetterà.

Durante una chiacchierata con IGN, il director della produzione, così come le altre figure sopracitate, hanno risposto ad una serie di domande che permettono a tutti i lettori di cogliere meglio il grande spirito che anima Final Fantasy XVI, una produzione estremamente matura e che saprà catturare l'interesse e soddisfare a pieno moltissimi giocatori. Tra le tante domande a cui è stata data una risposta, però, il team ha parlato anche dell'essenza della narrazione di Final Fantasy; un tema che, per chi ha giocato e apprezzato le diverse opere che compongono l'intera saga, desterà molta curiosità.

Michael-Cristopher Koji Fox (Localization Director) ha risposto a tale quesito partendo da una premessa di fondo: "È difficile a dirlo, poiché ogni Final Fantasy della serie è indipendente dagli altri. Dal punto di vista della storia, c'è poco che li colleghi ognuno di loro agli altri, al di là di una manciata di mostri, magie e musiche. Dal punto di vista tematico, l'unica somiglianza è che tutti loro - i titoli della saga - ruotano attorno a un gruppo di improbabili eroi che vanno a salvare il mondo. Oh, e i cristalli. Un sacco di cristalli. Questo non cambierà in Final Fantasy XVI".

Lo stesso Michael-Cristopher Koji Fox continua dicendo: "Tuttavia, se si guarda oltre la superficie e più in profondità verso il nucleo dello storytelling di Final Fantasy, penso che si possa trovare un comune filo conduttore: l'emozione. I giochi di Fanl Fantasy fanno un lavoro eccellente nel fare in modo che l'utenza si interessi ai personaggi e nel suscitare emozioni genuine e spontanee. Noi celebriamo le loro vittorie e lamentiamo le loro tragedia come se fossero le nostre - lo shock, la rabbia, la tristezza, la gioia che sentiamo come reale... Questo è il motivo per cui durano nel tempo".

Proprio in relazione all'argomento della narrazione, poco prima è stato chiesto al team di parlare del ruolo dei cristalli in Final Fantasy XVI e di come questi funzioneranno, se in modo identico o differente rispetto alle precedenti iterazioni. Hiroshi Takai (director) ha dichiarato che i cristalli saranno simili ai capitoli precedenti e saranno un elemento fondamentale nella narrativa finalizzata al world-building dell'intero prodotto. Però, non è da escludere che questi possano avere ulteriori significati reconditi. Final Fantasy XVI è sicuramente un titolo interessante per i fan della prima ora e non solo. Square Enix ha parlato della data d'uscita di FFXVI, dichiarando che lo sviluppo del gioco è quasi completo ma che, purtroppo, non uscirà prima dell'estate del 2023.