Final Fantasy XVI: quando avremo nuove informazioni? Parla il producer Naoki Yoshida

Final Fantasy XVI è riuscito a conquistarci con il trailer di debutto mostrato durante il PlayStation Showcase della scorsa estate, e le aspettative nei confronti del titolo, specialmente dopo l'accoglienza tiepida riservata al capitolo precedente del franchise, sono già molto alte.

A seguito del reveal, siamo ancora in attesa di conoscere nuovi dettagli riguardo alla nuova fantasia finale, ma sembra proprio che Square-Enix voglia prendersi tutto il tempo necessario prima di tornare a parlare pubblicamente del suo JRPG. Il motivo è presto detto: la compagnia nipponica è consapevole di quanto anche la più piccola informazione abbia la capacità di influenzare in modo significativo le aspettative dei giocatori, ed ha intenzione di trattare la questione con estrema prudenza. Queste le parole al riguardo da parte del producer Naoki Yoshida:

"Non vogliamo parlare di qualcosa che non è ancora pronto e che potrebbe dare il via alle speculazioni. Con ogni fan di Final Fantasy, a seconda del suo capitolo preferito, il motivo che crea aspettativa tende a differire. Ogni persona si sarà probabilmente fatta la propria idea o immagine di quello che dovrebbe essere il prossimo Final Fantasy. Dire qualcosa prematuramente è decisamente un rischio molto alto. Se si parla di qualche aspetto, qualcuno raccoglierà l'informazione riportandola sui social e inizierà a diffondersi e le persone si creeranno le loro aspettative. Quindi, con Final Fantasy XVI, ogni volta che riveliamo maggiori dettagli sul titolo, speriamo di mostrare il tipo di gioco che sarà ed il tipo di coinvolgimento che è capace di trasmettere".

Seppur con prudenza, Square-Enix ha comunque confermato che nel corso del 2021 diffonderà nuove informazioni su Final Fantasy XVI, atteso esclusivamente in formato PlayStation 5. A proposito di Naoki Yoshida, è stato recentemente annunciata Endwalker, la nuova grande espansione di Final Fantasy XIV.