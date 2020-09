Final Fantasy XVI è realtà! Il trailer annuncia l'arrivo su PC e l'esclusività console PS5

Confermando i rumor legati all'annuncio di Final Fantasy XVI all'evento PS5, lo show Sony si è aperto senza lasciare spazio agli indugi, proprio con un trailer del nuovo capitolo della saga Square Enix!

Con un coinvolgente trailer, il colosso videoludico nipponico ha presentato ufficialmente setting e contesto narrativo del titolo. Con Final Fantasy XVI, l'iconica serie abbraccia atmosfere da tradizionale fantasy medioevale, con atmosfere dipinte da toni cupi e oscuri. Il reveal trailer, disponibile ovviamente in apertura a questa news, ci offre inoltre un primo assaggio dell'imponente maestosità delle evocazioni in azione nel titolo, che abbraccia un combat system apparentemente dinamico. Cosa ve ne pare di questo primo assaggio di Final Fantasy XVI?



Final Fantasy XVI è al momento privo di una finestra di lancio, ma è stato confermato il suo arrivo su PC e, in esclusività console, su PlayStation 5.