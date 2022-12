Final Fantasy 16: Revenge era in tempo reale, mostrando la potenza di PlayStation 5

Dopo le novità di Final Fantasy XVI dai Game Awards, continuano ad emergere nuovi dettagli dietro la creazione di una delle produzioni videoludiche che segneranno maggiormente il nuovo anno ormai alle porte. Il venturo titolo di Square Enix ha mostrato al mondo intero la potenza bruta di PlayStation 5, ma perché?

Le ultime informazioni relative al trailer "Revenge" di Final Fantasy XVI mostrano quello che sarà uno scenario ludicamente accattivante per i felici possessori della nuova ammiraglia di casa Sony. Il tutto deriva dalle recenti dichiarazioni del team di sviluppo, il quale ha affermato che Final Fantasy XVI sfrutterà al massimo la potenza di PlayStation 5.

Infatti, l'ultimo trailer è stato eseguito in tempo reale, come dichiarato dal producer Naoki Yoshida nel corso dell'ultima diretta streaming "Final Fantasy XIV Letter from the Producer". Nel dettaglio, ciò che più contraddistingue il sopracitato Revenge è la presenza di un rendering degli elementi a schermo in tempo reale. Proprio per questo, il producer di Final Fantasy XVI non ha potuto far altro che evidenziare come il nuovo capitolo dell'iconica saga di Square Enix sarà in grado di mostrare la reale potenza di PlayStation 5.

In seguito alla recente valutazione di Final Fantasy XVI da parte dell'ESRB, la quale ha fatto trapelare alcuni dettagli in merito alla componente "violenza" nel venturo titolo, la curiosità e l'attesa attorno alla nuova iterazione del brand è aumentata a dismisura, soprattutto per i fan della prima ora di Final Fantasy. Attualmente, però, le informazioni conosciute sono molto poche e principalmente relative all'esclusività del gioco.

Sappiamo, infatti, che Final Fantasy XVI sarà un'esclusiva temporale PlayStation per un totale di sei mesi, decorsi i quali porteranno al possibile approdo del titolo su altre piattaforme. Tuttavia, non si sa quando e dove la nuova avventura di Square Enix approderà, lasciando aperto un interrogativo che è stato oggetto della recente estensione dell'esclusività di Final Fantasy XVI e non solo da parte di Sony.