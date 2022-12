Final Fantasy XVI: scopriamo le edizioni in preordine su Amazon

Final Fantasy XVI è il nuoco action RPG in uscita sviluppato e pubblicato da Square Enix in esclusiva per PlayStation 5, il titolo è stato annunciato il 17 settembre 2020 all'evento reveal PlayStation 5, ai The Game Awards del 2022 è stata annunciata la data di uscita prevista per il 22 giugno 2023.

Final Fantasy XVI è ambientato nel mondo di Valisthea, diviso tra diverse fazioni, tra cui il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dhalmekkiana, il Granducato di Rosaria e il Regno di Ferro. Il protagonista è Clive Rosfield, che si imbarca in una ricerca di vendetta dopo tragici eventi che coinvolgono l'oscuro Eikon Ifrit. Il gameplay vede Clive combattere usando una combinazione di attacchi con la spada basati su attacchi in mischia e abilità magiche.

Il gioco è in preordine su Amazon in due diverse edizioni, Standard Edition al prezzo di 79,99 euro e Deluxe Edition al prezzo di 109,99 euro, che include il gioco base, una mappa in tessuto di Valisthea e la Steelbook speciale di Clive Rosfield.

Come sempre vi ricordiamo che i preordini su Amazon godono della promozione "prezzo minimo garantito", che ci permette di risparmiare in caso il prezzo del gioco dovesse scendere dalla data dell'ordine a quella di spedizione, tutto in automatico senza fare nulla. Se siete interessati a giocare il gioco al day one, vi consigliamo di procedere subito con il preordine, sarà possibile cancellarlo in autonomia con estrema facilità.

