Final Fantasy XVI: scopriamo di più sulla 'fredda e spietata' Benedikta Harman

Dopo il maestoso trailer di Final Fantasy XVI mostrato durante lo State of Play della scorsa notte, Square-Enix ha diffuso maggiori informazioni su uno dei principali protagonisti del nuovo promettente JRPG per PlayStation 5.

In Final Fantasy 16, gli individui possono diventare Dominanti, il che significa che possono ospitano al loro interno un Eikon (le classiche evocazioni), un potere con cui è possibile determinare il destino di intere nazioni. Uno dei nuovi Dominanti introdotti nel nuovo trailer di Final Fantasy 16 si chiama Benedikta Harman.

Benedikta appare più volte nel nuovo trailer di Final Fantasy 16, così come il suo Eikon, Garuda, che può essere evocato o direttamente posseduto dal suo Dominante. Pur mettendola in mostra, il trailer non ha rivelato molte informazioni esplicite su questi temi e personaggi, tuttavia Square-Enix ha deciso di sfruttare altri canali per parlare del mondo narrativo del JRPG.

La biografia diffusa dal publisher in un nuovo post su Twitter spiega che Benedikta è diventata "fredda e spietata" e che ha un talento per i "giochi di spada e i sotterfugi", e che ha preso il comando della nazione degli intelligencer d'élite di Waloed. Questi intelligencer sono descritti come in missione per dare la caccia al secondo Eikon of Fire. Da queste premesse scaturirà l'incontro con il protagonista di Final Fantasy 16, Clive Rosfield.

Come spiegato in precedenza da Square-Enix, il fratello di Clive, Joshua, è il Dominant del "primo" Eikon of Fire, motivo per cui è diventato l'Arciduca del Granducato di Rosaria. Clive diventa così il Primo Scudo di Rosaria al fianco di Joshua, fino a quando alla fine erediterà l'oscuro Eikon Ifrit, il "secondo" Eikon del fuoco. Il perché Benedikta stiano dando gli stia dando la caccia, starà ai giocatori scoprirlo, quando il JRPG uscirà nell'estate del 2023. Recentemente, Square-Enix ha presentato il team di sviluppo al lavoro su Final Fantasy XVI.